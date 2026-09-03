ЦСКА II разгроми Спартак (Плевен) с 5:1 и остава сред лидерите

„Червените“ записаха убедителна победа в Драгалевци и вече имат 14 точки, само една по-малко от лидера Вихрен

Вторият отбор на ЦСКА продължи силното си представяне в първенството, след като постигна категорична победа с 5:1 срещу Спартак (Плевен). „Червените“ доминираха в двубоя на стадиона в Драгалевци и запазиха позицията си сред водещите отбори в класирането.

След успеха ЦСКА II заема третото място с 14 точки, като изостава само с една от лидера Вихрен.

Два гола на Йорданов преди почивката

Възпитаниците на Любен Любенов имаха инициативата през по-голямата част от срещата, но трябваше да изчакат до 33-ата минута, за да открият резултата.

Юлиан Гилов стреля и топката срещна гредата, но Константин Йорданов реагира най-бързо и с точна добавка даде преднина на домакините.

Малко преди края на първото полувреме Спартак успя да изравни чрез Кожухаров. Радостта на гостите обаче продължи само няколко мига. Още при следващата атака Йорданов отбеляза втория си гол в срещата и ЦСКА се оттегли на почивката с аванс от 2:1.

ЦСКА реши всичко след почивката

През второто полувреме „червените“ продължиха да контролират двубоя.

В 62-ата минута Мартин Стойчев направи резултата 3:1 след отлична индивидуална акция, завършена със силен и точен удар.

Само шест минути по-късно влезлият като резерва Любомир Костов се възползва от грешка в защитата на Спартак и с прехвърлящ удар покачи на 4:1.

Крайното 5:1 беше оформено в последната минута на редовното време. Илиян Димитров подаде отлично към Юлиан Гилов, който реализира петото попадение за домакините.

Следва гостуване на Етър

След убедителната победа ЦСКА II насочва вниманието си към следващия шампионатен двубой. На 6 септември от 19:00 часа „червените“ гостуват на Етър във Велико Търново.

ЦСКА II: Даниел Николов, Мартин Стойчев, Лъчезар Иванов, Алекс Тунчев, Симеон Чатов (к), Юлиан Илиев, Радостин Георгиев, Юлиан Гилов, Георги Чорбаджийски, Васил Каймаканов, Константин Йорданов.

Резерви: Мартин Каишев, Илиян Димитров, Димитър Николов, Теодор Апостолов, Алесандро Николов, Александър Георгиев, Радослав Живков, Любомир Костов, Мартин Сораков, Емил Найденов.

Старши треньор: Любен Любенов.