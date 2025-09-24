ЦСКА II разгроми Етър с 4:1

Вторият тим на ЦСКА изнесен страхотен двубой и разгроми Етър като домакин с 4:1.

Нашите момчета трябваше да наваксват пасив в резултата, но въпреки това постигнаха най-категоричния си успех от началото на сезона.

Начело на дублиращия ни тим бе Даниел Моралес, а двубоят в Драгалевци започна по най-неприятния начин за „армейците“, след като гостите от Велико Търново успяха да открият още в 12-ата минута чрез Стивън Стоянчов.

ЦСКА обаче реагира почти веднага и Георги Чорбаджийски изравни след страхотен удар от дистанция – 1:1. Малко след това „червените“ вече бяха напред в резултата след центриране от ъглов удар, при което Симеон Чатов се оказа най-съобразителен в наказателното поле и реализира за 2:1.

До почивката „армейците“ можеха да отбележат нов гол, но удар на Мартин Стойчев срещна гредата. В 53-ата минута все пак логичното се случи и след пробив на Тасев по левия фланг Илиан Антонов засече в мрежата за 3:1.

В самия край на двубоя Радослав Живков реализира и четвърто попадение, оформяйки крайното 4:1 за ЦСКА.

В следващия кръг ЦСКА II гостува на Марек на 28 септември (неделя) от 17:00 ч.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов, 20. Мартин Стойчев, 21. Александър Бучков, 2. Браян Кордоба, 4. Симеон Чатов (75′ 98. Божидар Петров), 8. Юлиан Илиев, 24. Абдула Кичуков, 23. Илиан Антонов (75′ 11. Васил Каймаканов), 72. Иван Тасев (83′ 10. Радослав Живков), 32. Георги Чорбаджийски (к) (75′ 93. Денис Динев), 7. Марк-Емилио Папазов (89′ 77. Юлиан Гилов).

Резерви:

31. Станислав Танев, 15. Алекс Тунчев, 93. Денис Динев, 14. Александър Божилов, 98. Божидар Петров, 6. Мартин Сотиров, 77. Юлиан Гилов, 11. Васил Каймаканов, 10. Радослав Живков.

Старши треньор:

Даниел Моралес

