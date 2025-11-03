ЦСКА II пак неудържим – 3:0 като гост на Янтра!

Вторият тим на ЦСКА записа четвърта поредна победа във Втора професионална лига – 3:0 като гост над Янтра в Габрово.

Така в рамките на броени дни тимът на Валентин Илиев успя да надделее над още един от водещите отбори в дивизията, след като в предишния кръг записа успех с 1:0 над Фратрия. ЦСКА II вече е с актив от 24 точки след 14 изиграни мача, а за Янтра това бе първо поражение от началото на сезона, при това като домакин.

Още от началото на мача „армейците“ установиха тотално надмощие. В 31-ата минута след изпълнение на ъглов удар от Юлиан Илиев топката достигна до Марк-Емилио Папазов, който с глава отбеляза първото попадение за 0:1. До края на полувремето имахме още няколко добри ситуации пред противниковата врата.

И през втората част картината не се промени, а ЦСКА закономерно отбеляза още два гола. В 60-ата минута Иван Тасев покачи на 2:0 с изстрел извън наказателното поле, а в 67-ата Марк-Емилио Папазов проби по дясното крило, центрира по земя към Радослав Живков, който с прецизен удар направи резултата класически – 3:0. Така „червените“ абсолютно заслужено се поздравиха с нова победа и продължиха с позитивната си серия.

В следващия кръг ЦСКА II е домакин на Миньор (Перник). Мачът е на 7 ноември (петък) от 14:30 ч. в Драгалевци.

Съставът на ЦСКА:

12. Марин Орлинов (к), 4. Симеон Чатов, 93. Денис Динев, 15. Алекс Тунчев, 21. Александър Бучков, 8. Юлиан Илиев, 24. Абдула Кичуков, 10. Радослав Живков (86’ 47. Алесандро Николов), 72. Иван Тасев, 7. Марк-Емилио Папазов (76’ 77. Юлиан Гилов), 91. Йоан Борносузов (81’ 9. Александър Георгиев).

Резерви:

31. Станислав Танев, 6. Мартин Сотиров, 5. Димитър Христов, 3. Лъчезар Иванов, 11. Васил Каймаканов, 9. Александър Георгиев, 47. Алесандро Николов, 77. Юлиан Гилов.

Старши треньор:

Валентин Илиев

