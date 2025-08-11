ЦСКА II не остави шансове на Вихрен (Сандански)

Вторият тим на ЦСКА започна с победите във Втора професионална лига, след като не остави шансове на един от досегашните лидери в групата Вихрен (Сандански).

Тимът на Владимир Манчев се наложи с 2:0, като победата на „армейците“ можеше и да е по-изразителна.

Нашите момчета решиха всичко още в началото на двубоя, след като още в първата минута пробив на Симеон Чатов отляво завърши с пас към Георги Чорбаджийски, който реализира за 1:0. 5 минути по-късно ЦСКА отне находчиво топката, а Юлиан Илиев реализира с бомбен удар за 2:0.

Ранната преднина пречупи съперника, който така и не успя да затрудни особено отбраната на „армейците“ до края на мача. През втората част ЦСКА можеше да оформи класическа победа, но изгодни положения пропуснаха Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

Следващият двубой на ЦСКА II е на 17 август (неделя) от 20:00 ч. като гост на Дунав в Русе.

Съставът на ЦСКА:

99. Фьодор Лапоухов, 17. Мартин Стойчев, 21. Александър Бучков, 42. Теодор Иванов (к), 4. Симеон Чатов, 8. Юлиан Илиев (70’ Мартин Сотиров), 24. Абдула Кичуков, 23. Илиан Антонов (83’ 77. Юлиан Гилов), 32. Георги Чорбаджийски (70’ 10. Радослав Живков), 7. Марк-Емилио Папазов (90+1’ 11. Васил Каймаканов), 91. Йоан Борносузов (83’ 19. Мартин Сораков).

Резерви:

1. Даниел Николов, 15. Алекс Тунчев, 5. Димитър Христов, 14. Александър Божилов, 6. Мартин Сотиров, 77. Юлиан Гилов, 11. Васил Каймаканов, 10. Радослав Живков, 19. Мартин Сораков.

Старши треньор:

Владимир Манчев

Facebook

Twitter



Shares