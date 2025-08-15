ЦСКА 1948 взе трите точки срещу Монтана

ЦСКА 1948 взе победа с 2:1 при домакинството си на Монтана в мач от 5 кръг на efbet Лига.

„Червените“ спечелиха благодарение на головете на Георги Русев и Мамаду Диало. Гостите от Монтана върнаха един гол брагодарение на бившия футболист на ЦСКА 1948 Борис Димитров, но за повече силите не им стигнаха.

Още в третата минута Александър Тодоров отправи първия удар към вратата на домакините, но Петър Маринов бе на мястото си и изби в корнер.

В 12-ата минута ЦСКА 1948 първоначално получи дузпа след задържане на Мамаду Диало от Никола Борисов в наказателното поле. Нападателят се сблъска и с вратаря Васил Симеонов, но след преразглеждане с ВАР съдията Християна Гутева отмени първоначалното си решение, преценявайки, че контактът не е достатъчен за наказателен удар.

Десет минути по-късно се стигна до сходна ситуация. Отново Диало падна в наказателното поле след намеса на Симеонов, а Гутева отсъди нова дузпа. Прегледът с ВАР обаче показа, че нападателят е потърсил умишлено контакт преди реално такъв да има, и решението отново бе отменено.

В 30-ата минута домакините откриха резултата. След удар с глава на Собреро и намеса на Симеонов, топката попадна в Георги Русев, който от близка дистанция я прати във вратата. Първоначално попадението бе отменено, но след двеминутно видео преразглеждане голът бе зачетен – 1:0 за ЦСКА 1948.

Малко след това ново попадение на столичния тим, този път дело на Диало, не бе признато заради тънка засада, установена при четвърто ВАР преглеждане в двубоя.

В 51-ата минута Русев пробва изстрел от воле, но топката мина високо над целта.

Само няколко минути по-късно резултатът стана 2:0. При центриране отдясно Хосе Карлос Мартинес свали топката с глава към Диало, който от 6-7 метра не сгреши и този път преодоля Симеонов.

Нападателят от Мавритания можеше да се разпише и за втори път, но ударът му с глава след центриране на Русев от фаул излезе в аут.

В 75-ата минута Монтана върна интригата. Борис Димитров овладя технично дълъг пас на границата на наказателното поле и с удар с десния крак изпрати топката във вратата на Маринов за 2:1.

