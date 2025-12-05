ЦСКА 1948 представи първо зимно попълнение

ЦСКА 1948 не дочака зимната пауза в Първа лига и обяви ново попълнение в лицето на германския халф Флориан Кребс.

26-годишният вътрешен полузащитник пристига със свободен трансфер от финландския Интер Турку.

Кребс е възпитаник на академията на Херта Берлин, където е капитан на тима до 19 год. и става шампион в младежката Бундеслига. Има престой и в дублиращия тим на Борусия Дортмунд. В професионалния футбол навлиза във Финландия, където освен за Интер е играл още за Хонка. Берлинчанинът е трикратен носител на Купата на лигата на скандинавската страна.

