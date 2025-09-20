ЦСКА 1948 посреща Локо Пд

ЦСКА 1948 София посреща у дома, където няма загуба, непобедения Локомотив Пловдив във втори мач от съботната програма на efbet Лига.

Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица започва в 19:30 часа. Главен съдия на мача ще бъде Мартин Великов.

Отборът на ЦСКА 1948 все още не знае какво е поражение у дома, след като победи Арда, Септември, Монтана и Славия на собствения си стадион. Локомотив Пловдив, от своя страна, няма загуба изобщо от началото на първенството. Двата тима са с еднакъв актив от по 16 точки на третата и четвъртата позиция в класирането. Столичани са трети, а пловдивчани четвърти.

След последната си победа над Славия с 2:1 в понеделник, 15 септември, ЦСКА 1948 привлече в редиците си 28-годишния дефанзивен халф Йоан Манян.

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич има проблеми за гостуването на ЦСКА 1948 София. Наставникът няма да може да разчита на капитана Димитър Илиев и Каталин Иту поради контузии, а Ивайло Иванов е наказан след червения си картон в двубоя срещу Лудогорец Разград.

ЕКИПИТЕ

ЦСКА 1948: червена фланелка, бели гащета, червени чорапи

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: бяло-черна фланелка, черни гащета, черни чорапи

