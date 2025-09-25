ЦСКА 1948 е новият лидер в efbet Лига след успех над Ботев Пловдив

ЦСКА 1948 излезе начело в класирането на efbet Лига, след като в откриващата среща от 10-ия кръг надделя с 2:1 при гостуването си на Ботев Пловдив.

„Червените“ откриха чрез Фредерик Масиел в 41-ата минута, а „канарчетата“ изравниха в Енок Куатенг след точно пас игра. Девет минути по-късно Мамаду Диало донесе успеха на столичния клуб, който е еднолично първи във временното подреждане с 22 точки. „Жълто-черните“ остават 14-и със 7 точки.

Във втората минута Тодор Неделев шутира от дистанция, но без сила и Димитър Шейтанов улови.

В петата минута Елиас Франко бе изведен сам срещу Даниел Наумов и вкара в долния ляв ъгъл, но попадението правилно бе отменено за засада.

В 11-ата минута Фредерик Масиел центрира, Наумов изпусна, Мамаду Диало нанесе удар отблизо, но право в тялото на вратаря.

В 25-ата минута ЦСКА 1948 задържа инициативата и Марто Бойчев стреля отдалеч – вляво от вратата на Наумов.

В 28-ата минута Никола Солдо сгреши пред наказателното, Диало отне и стреля към долния ляв ъгъл, Наумов улови.

В 32-рата минута Ботев най-сетне бе опасен: след центриране отляво Хуанми увисна, Таилсон стреля от воле, Шейтанов изби.

В 41-ата минута Драган Гривич центрира, Диало пробва задна ножица и бе блокиран, а Фредерик Масиел от добавка простреля Наумов – 0:1.

В първата минута на добавеното време Око-Флекс напредна и центрира, Маскоте се размина, Таилсон с глава неточно.

В 47-ата минута статично изпълнение на Ботев: Неделев центрира перфектно за Солдо, който би с глава над вратата на Шейтанов.

След точно час игра Ботев Пловдив изравни. След продължителна атака при корнер Андрей Йорданов центрира, Минков свали, а Енок Куатенг на празна врата отблизо не сбърка – 1:1.

В 66-ата минута Неделев стреля мощно от средна дистанция към долния ляв ъгъл, Шейтанов спаси.

В 69-ата минута Георги Русев се измъкна по левия фланг, преодоля Минков и Куатенг и намери Мамаду Диало, който отблизо реализира първия точен удар на гостите след почивката, давайки отново аванс на ЦСКА 1948.

В 80-ата минута Собреро през центъра пусна за Русев, който проби между двама и стреля, ударът бе блокиран – корнер.

В 90-ата минута Николай Минков шутира отдалеч, Шейтанов спря. В добавеното време Никола Илиев би над вратата. До края Ботев натискаше, но без резултат.

Facebook

Twitter



Shares