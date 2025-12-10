Членска кампания 2026 – „Георги Аспарухов“ вече е в ход.

Тази година тя ще бъде още по-специална, защото е посветена на най-голямата легенда на клуба – Георги Аспарухов. Така ще бъде и занапред – членската кампания ще бъде посветена на големите фигури в нашата история, които са ни накарали да се влюбим в „Левски“.

Постарали сме се тези карти да носят все по-големи привилегии на техните притежатели, а не просто да бъдат жест на съпричастност и помощ към любимия клуб. За целта в кампанията се включват цели 10 партньора, които ще носят отстъпки на всеки, който има членска карта. Очакват ви отстъпки в официалния магазин, както и още много подаръци и изненади. Ще правим и занапред всичко по силите си тези карти да бъдат все по-важни и да носят повече на всеки притежател, защото вече е време да ви се реваншираме. Да се реваншираме на всички вас, които чрез първите членски кампании не позволихте „Левски“ да загине. Тогава членската кампания бе битка за оцеляване, сега искаме да я превърнем в престиж и привилегия. Защото вашата лоялност към „Левски“ е най-ценния капитал на този клуб.

Представяме Ви членските карти за сезон 2026 година:

Синя членска карта – 24 лв.

Предимства:

• 5% отстъпка в официалния магазин

• 10% отстъпка за билети

• 5% отстъпка за годишни абонаментни карти

• Участие в томболи с награди

• Възможност за участие в инициативи като извеждане на отборите на мач – деца под 14 години

• Томбола за специални клубни събития -„Ден с отбора“, среща с футболистите за деца под 14 години, не повече от 5 деца

• Специален артикул с Георги Аспарухов – достъпен само за картодържатели

• Вътрешни новини само за членове – чрез имейл

• Безплатен достъп до музея

• Отстъпка при всички партньори в членската кампания

Подарък:

• Значка „Георги Аспарухов“

• Комплект картички „Георги Аспарухов“ (9 бр.)

• Архивна снимка на Георги Аспарухов (ексклузивна за този вид карта)

• Подаръчен плик „Георги Аспарухов“

• Папка „Георги Аспарухов“

Сребърна членска карта -72 лв.

Предимства:

• 10% отстъпка в официалния магазин

• 15% отстъпка за билети

• 5% отстъпка за годишни абонаментни карти

• Участие в томболи с уникални награди

• Преференциален достъп до лимитирани артикули (48 часа преди официалната продажба)

• 2 дни предварителен достъп за колекцията за Гунди през май месец 2026

• Специален артикул с Георги Аспарухов само за картодържатели

• Вътрешни новини само за членове – чрез имейл

• Въпроси към футболистите само от притежатели на Сребърна членска карта

• Безплатен достъп до музея

• Отстъпка при всички партньори в членската кампания

Подарък:

• Значка „Георги Аспарухов“

• Сублимационен шал „Георги Аспарухов“

• Комплект картички „Георги Аспарухов“ (9 бр.)

• Архивна снимка на Георги Аспарухов (ексклюзивна за този вид карта)

• Подаръчен плик „Георги Аспарухов“

• Папка „Георги Аспарухов“

Златна членска карта – 200 лв.

Предимства:

• 25% отстъпка за билети

• 10% отстъпка за годишни абонаментни карти

• 15% отстъпка в официалния магазин

• Приоритет при закупуване на билети за европейски мачове

• Участие в томболи и клубни анкети

• Преференциален достъп до лимитирани артикули (48 часа преди официалната продажба)

• 2 дни предварителен достъп за колекцията за Гунди през май месец 2026

• Специален артикул с Георги Аспарухов само за картодържатели

• Участие в томбола за среща с футболист

• Безплатен достъп до музея

• Вътрешни новини само за членове – чрез имейл

• Отстъпка при всички партньори в членската кампания

Подарък:

• Значка „Георги Аспарухов“

• Капитанска лента „Георги Аспарухов“

• Флаг ,,Георги Аспарухов‘‘

• Комплект картички „Георги Аспарухов“ (9 бр.)

• Архивна снимка на Георги Аспарухов (ексклузивна за този вид карта)

• Подаръчен плик „Георги Аспарухов“

• Папка „Георги Аспарухов“

Платинена членска карта – 1914 лв.

Предимства:

• Достъп до VIP сектора на стадион „Георги Аспарухов“ за 2026 г.

• Безплатен кетъринг (храни и напитки във VIP зоната)

• Безплатни билети за музея за картодържателя и двама придружители

• 20% отстъпка в официалния магазин

• 25% отстъпка за билети

• Участие в клубни анкети и томболи

• Предварителен достъп до лимитирани колекции (48 ч. преди продажба)

• Участие в томбола за еднократно пътуване с отбора за един европейски мач

• 2 дни предварителен достъп за колекцията за Гунди през май месец 2026

• Специален артикул с Георги Аспарухов само за картодържатели

• Вътрешни новини само за членове – чрез имейл

• Отстъпка при всички партньори в членската кампания

Подарък:

• Значка „Георги Аспарухов“

• Фланелка на Георги Аспарухов в рамка с неговия подпис

• Комплект картички „Георги Аспарухов“ (9 бр.)

• Архивна снимка на Георги Аспарухов (ексклузивна за този вид карта)

• Подаръчен плик „Георги Аспарухов“

• Папка „Георги Аспарухов“

Диамантена членска карта – 10 000 лв.

Предимства:

• Достъп до Клубната ложа на стадион „Георги Аспарухов“ за 2025 г.

• 20% отстъпка в официалния магазин

• Възможност за пътуване с представителния отбор за един мач или лагер (в страната или чужбина)

• 25% отстъпка за билети

• Участие в клубни анкети и томболи

• Предварителен достъп до лимитирани колекции (48 ч. преди продажба)

• 2 дни предварителен достъп за колекцията за Гунди през май месец

• Специален артикул с Георги Аспарухов само за картодържатели

• Безплатен достъп до музея

• Вътрешни новини само за членове – чрез имейл

• Отстъпка при всички партньори в членската кампания

Подарък:

• Значка „Георги Аспарухов“

• Луксозен кожен сак с инициалите на Георги Аспарухов

• Фланелка на Георги Аспарухов в рамка с неговия подпис

• Комплект картички „Георги Аспарухов“ (9 бр.)

• Архивна снимка на Георги Аспарухов (ексклузивна за този вид карта)

• Подаръчен плик „Георги Аспарухов“

• Папка „Георги Аспарухов“

