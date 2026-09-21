Четирима таланти от Академия „Левски“ с повиквателни за националните отбори

Младите „сини“ футболисти ще представят България при юношите до 19 и до 17 години

Четирима футболисти от Академия „Левски“ получиха повиквателни за юношеските национални отбори на България за предстоящите приятелски срещи в края на септември и началото на октомври.

Полузащитникът Радостин Стоилов е повикан в националния отбор до 19 години за международния приятелски турнир в Суботица, Сърбия. България U19 ще се изправи срещу домакините от Сърбия на 24 септември, срещу Унгария на 26 септември и срещу Румъния на 29 септември.

Още трима представители на „синята“ академия са част от състава на България U17. Това са полузащитникът Васил Киров и нападателите Николай Неделчев и Мариян Йовов.

На юношите до 17 години предстоят две приятелски срещи срещу Естония – на 25 и 28 септември, както и два двубоя срещу Малта на 2 и 4 октомври.

От Академия „Левски“ пожелаха успех на четиримата млади футболисти с националния екип на България.