Честит рожден ден на Васил Тинчев

Днес бившият футболист на ЦСКА Васил Тинчев празнува своя 67-и рожден ден.

Той играе като ляв защитник и записва 136 мача с червената фланелка, в които отбелязва 2 гола. Тинчев е трикратен шампион на България с тима ни – през сезон 1979/80, 1980/81 и 1982/83 г., носител на Купата на Съветската армия през 1984/85 г., както трикратен носител на Купата на България през 1980/81, 1982/83 и 1984/85 г.

В евротурнирите има 14 мача за ЦСКА.

Пожелаваме му много здраве, щастие, късмет, успехи и дълголетие!

