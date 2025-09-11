Честит рожден ден на Пламен Марков

Днес 68-и рожден ден празнува един от лидерите на големия червен отбор от края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век Пламен Марков.

Той се присъединява към ЦСКА през 1975 година и в продължение на 10 сезона защитава емблемата на клуба. Записва общо 303 мача и отбелязва 61 гола във всички турнири. Става 5 пъти шампион на България (1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83 г), печели 3 пъти Купата на България (1980/81, 1982/83 и 1984/85 г.), както и Купата на Съветската армия (1984/85 г.). Част е от състава на ЦСКА, който детронира действащите европейски шампиони Нотингам и Ливърпул в началото на 80-те години. За „армейците“ има 27 мача и 2 гола в евротурнирите.

За националния отбор на България изиграва 38 мача и отбелязва 6 гола в рамките на 8 години, като участва на Световното първенство в Мексико през 1986 година.

Два пъти води ЦСКА като треньор – през 1995/96 и 2006/2007 г., когато печели Купата и Суперкупата на България.

От 2001 до 2004 година е селекционер на националния отбор на България, като той е последният треньор, който успява да класира отбора на голямо първенство – Европейското първенство в Португалия през 2004 година.

През 2015 г. е назначен за спортен директор в ЦСКА, а от края на 2018 до юли 2021 г. е изпълнителен директор на клуба.

ЦСКА желае на Пламен Марков здраве, късмет, щастие и успехи!

