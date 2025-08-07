Честит рожден ден на Недялко Младенов

Днес 64-и рожден ден празнува бившият бранител на ЦСКА Недялко Младенов.

Той е юноша на „армейците“ и играе за първия отбор между 1982 и 1989 г.

Младенов е трикратен шампион на България през 1982/83, 1986/87 и 1988/89 г., петкратен носител на купата на България през 1982/83, 1984/85, 1986/87, 1987/88 и 1988/89 и трикратен носител на Купата на Съветската армия през 1984/85, 1985/86 и 1988/89 г.

Недялко Младенов е част от големия отбор на „червените“, който достига до полуфинал за КНК през 1989 г. срещу Барселона на Йохан Кройф.

Бранителят записва общо 196 мача с екипа на „армейците“.

ЦСКА честити празника на Недялко Младенов и му желае здраве, щастие и много успехи!

