Честит рожден ден на Лилчо Арсов!

Рожден ден празнува един от най-култовите вратари в историята на Ботев Пловдив – Лилчо Арсов.

Бронзов медалист и финалист за Купата на България през 1995 година с екипа на „канарчетата“. В кариерата си записва 12 години в Ботев и за целия период има 225 мача.

От 1994 година до 1998 година Лилчо Арсов записва 62 срещи на вратата на най-стария отбор в България. От 2002 до 2010 година Арсов има още 163 мача с жълто-черната фланелка. Един от вратарите голмайстори в родното ни първенство.

ПФК Ботев Пловдив честити празника на Лилчо Арсов и му пожелава здраве, щастие и радостни моменти с любимия „жълто-черен“ отбор!

