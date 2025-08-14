четвъртък, август 14, 2025
Честит рожден ден на Ивайло Котев!

Днес изпълнителният директор на „Локомотив“ (София) Ивайло Котев празнува своя 60-и рожден ден!

⚽️ Котев е част от клуба от 2019 г. и имаше ключова роля за завръщането ни в Първа лига. От лятото на миналата година заема поста изпълнителен директор. Доказан професионалист с богат опит – пожелаваме си заедно да продължим да работим за едно светло бъдеще на „Локомотив“!

🤝🏻 Ръководството на „Локомотив“ пожелава на Иво Котев много здраве, щастие и късмет – за него и цялото му семейство! И един незабравим юбилей 6️⃣0️⃣

