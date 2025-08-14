Честит рожден ден на Ивайло Андонов

Днес бившият изявен нападател на ЦСКА Ивайло Андонов празнува своя 58-и рожден ден.

В кариерата си той облича на два пъти червения екип, като и в двата случая постига значими успехи, за които е с ключов принос. При първия си престой (1991-1994 г.) печели шампионската титла и Купата на България, като повтаря постижението си и в периода 1996-1998 г., когато отново е шампион и носител на националната купа (1997 г.).

Ивайло Андонов изиграва общо 172 мача и отбелязва 99 гола за ЦСКА.

Като играч на „армейците“ е част от състава на националия отбор на България, който постига най-големия успех във футболната ни история – четвъртото място в САЩ през 1994 г.

ЦСКА желае на Ивайло Андонов много здраве, щастие, късмет и професионални успехи!

