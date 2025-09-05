Честит рожден ден на Иван Тасев

Днес крилото на ЦСКА Иван Тасев празнува своя 23-и рожден ден.

Той е юноша на Пирин (Благоевград), а в нашия клуб е привлечен през лятото на 2024 г. Дебютира за ЦСКА на 27 юли 2024 при победата с 3:1 над Хебър. Първия си гол за „армейците“ бележи на 3 май 2025 г. при успеха с 3:0 над Берое. Досега Тасев има общо 18 мача и 2 попадения за първия тим на ЦСКА

Тасев има 7 мача за младежкия национален отбор на България.

ЦСКА желае на Иван Тасев здраве, късмет и много успехи с червената фланелка!

