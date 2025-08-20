Честит рожден ден на Илиан Илиев

Днес 25-и рожден ден празнува полузащитникът на ЦСКА Илиан Илиев.

Той е юноша на Черно море, а впоследствие облича екипа на португалския Академика, кипърския Аполон (Лимасол) и гръцкия Кифисия. През пролетта на 2024 г. се завръща в Черно море, а през септември същата година подписва с ЦСКА.

До момента с екипа на „армейците“ има 35 мача и 4 попадения. Национал на България, като за представителния тим досега е записал участие в 20 двубоя.

ЦСКА честити празника на Илиан Илиев и му желае здраве и много успехи с червената фланелка!

