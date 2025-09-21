Честит рожден ден на Христо Колев и Николай Курбанов!

Две от легендите на Локомотив Пловдив – Христо Колев и Николай Курбанов, имат днес рожден ден!

Христо Колев или Бащата, както е известен сред локомотивската общност, навършва 61 години. Той има 135 мача с 52 гола за Локомотив (Пловдив), участник е на Световното първенство в Мексико (1986), а с националния отбор на България има 20 срещи с 8 попадения. Колев е носител на Купата на Съветската армия с Локомотив (1983), става шампион и носител на Купата на Гърция с Панатинайкос.

71 години навършва днес друг легендарен локомотивец – Николай Курбанов. С черно-белия екип той записва 176 мача с 36 гола, има и 7 срещи за националния отбор. С Локомотив става вицешампион (1973), бронзов медалист (1974) и носител на Купата на Съветската армия (1983).

Честит празник, легенди!

