Честит рожден ден на Емил Костадинов

Днес бившият играч на ЦСКА Емил Костадинов празнува своя 58-и рожден ден!

Той е трикратен шампион с ЦСКА (1986/87, 1988/89 и 1989/90) и четирикратен носител на Купата на България (1984/85, 1986/87, 1987/88 и 1988/89). С ЦСКА е полуфиналист в турнира за КНК през 1989-та и четвъртфиналист за КЕШ година по-късно. С армейския тим печели още купата на Съветската армия на четири пъти през 1984/85, 1985/86, 1988/89 и 1989/90 година, а също така е и носител на суперкупата на България през 1989 г.

През 1993 година е награден за футболист №1 на България. Има 188 мача с червената фланелка, в които се разписва 70 пъти.

Костадинов е известен и с прозвището си Екзекутора на петлите, след като вкарва и двата гола при успеха над Франция в Париж през ноември 1993 година, с които България се класира за Световното първенство в САЩ през 1994 година.

Емил Костадинов е първият българин, вкарал гол във финал на европейски клубен турнир – през сезон 1995/96, когато с екипа на Байерн Мюнхен печели Купата на УЕФА след успех над Бордо.

Пожелаваме му много здраве, щастие, и късмет!

