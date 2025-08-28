Честит празник, Соколи!
Днес нашият любим клуб навършва 107 години!
Повече от един век Спартак Варна дарява радост, гордост и незабравими емоции на поколения привърженици.
Спартак Варна е клуб с богати традиции в българския футбол – паметни участия в елита, мачове в европейските клубни турнири и шампионска купа на България.
А зад всички тези успехи винаги е била нашата вярна публика – сърцето и силата на Спартак Варна.
Историята ни познава както славни върхове, така и трудни моменти – какъвто е и днешният. Но нека помним: Спартак Варна го е имало преди нас, ще го има и след нас – въпреки всичко!
Честита годишнина, спартаклии!
Вчера. Днес. Утре. Спартак Варна – завинаги!