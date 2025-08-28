Честит празник, Соколи!

Днес нашият любим клуб навършва 107 години!

Повече от един век Спартак Варна дарява радост, гордост и незабравими емоции на поколения привърженици.

Спартак Варна е клуб с богати традиции в българския футбол – паметни участия в елита, мачове в европейските клубни турнири и шампионска купа на България.

А зад всички тези успехи винаги е била нашата вярна публика – сърцето и силата на Спартак Варна.

Историята ни познава както славни върхове, така и трудни моменти – какъвто е и днешният. Но нека помним: Спартак Варна го е имало преди нас, ще го има и след нас – въпреки всичко!

Честита годишнина, спартаклии!

Вчера. Днес. Утре. Спартак Варна – завинаги!

