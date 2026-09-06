Черно море U17 победи Ботев Пд у дома

Черно море записа първа победа в Елитната група до 17 години, след като надви Ботев (Пловдив) с 2:0 у дома. „Моряците“ стояха по-добре от своя съперник и заслужено спечелиха трите точки в тази среща, като успехът можеше да бъде дори по-изразителен.

Варненци започнаха двубоя с високо темпо и още през първото полувреме създадоха няколко отлични положения. Две-три чисти ситуации останаха нереализирани, а гостите от Пловдив отговориха само с една опасност пред вратата на Черно море.

След почивката натискът на домакините се засили и логично доведе до попадения. В 60-ата минута Страцимир Спасов откри резултата след изпълнение на корнер, възползвайки се от лошото подреждане на защитата на Ботев.

Десет минути по-късно Александър Мартинов реши всичко в мача. След прецизно центриране от фаул младият нападател се оказа най-съобразителен в малкото наказателно поле и с точен удар направи резултата 2:0.

До края Черно море контролираше събитията и не позволи на гостите да се върнат в срещата, записвайки напълно заслужен успех.

Съставът на Черно море: Давид Цветанов, Страцимир Спасов, Кристиян Георгиев, Юлиян Димитров, Васил Радичков, Кристиян Смилков, Кръстиян Георгиев, Денислав Димов, Явор Маринов, Рафи Рафиев, Галин Димитров (Павел Михайлов, Александър Мартинов, Никола Симеонов, Никола Петров, Мартин Димитров, Иван Гочев, Веселин Велинов, Виктор Георгиев, Самуил Добрев).