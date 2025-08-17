Черно море стартира Елитната група с победа над Левски

Отборът на Черно море стартира Елитната група до 17 години с победа.

„Моряците“, водени от Тодор Колев, надиграха тима на Левски с 1:0 в мач от първия кръг на шампионата, игран на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

Единствения гол в срещата падна в 60-ата минута и бе дело на Кирил Петров, който със страхотен удар извън наказателното поле, заби топката в горния ъгъл на вратата. Варненци можеха да открият резултата още преди почивката, но Евгений Ченков и Стефан Монев пропуснаха да отбележат от чисти положения.

Боян Русинов през вторите 45 минути пропусна да вкара сам срещу вратаря. Гостите пък удариха греда 5 минути преди края на срещата.

В следващия кръг Черно море гостува на Лудогорец.

Съставът на Черно море: Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Мариян Михайлов, Мартин Тодоров, Стилиян Тодоров, Росен Диманов, Георги Цанков, Ивайло Колев, Стефан Монев, Кирил Петров, Евгений Русланович (Георгий Кисе, Александър Николаев, Боян Русинов, Антони Димитров, Александър Катранджиев, Румен Илиев, Симеон Желязков, Пресиан Алексиев).

