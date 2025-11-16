Черно море спечели варненското дерби при дублиращите отбори

Черно море спечели варненското дерби със Спартак при дублиращите отбори.

„Моряците“, водени от Мартин Христов се наложиха с 3:0 срещу своя съперник в мач от 14-ия кръг на Североизточна Трета лига.

„Зелено-белите“ започнаха силно срещата и още в 9-ата минута Петър Маринов изведе своите напред в резултата. След центриране отдясно, топката попадна в Кристиан Михайлов, който с крак свали на Маринов, а последния реализира за 1:0. В 21-вата минута Петър Маринов покачи на 2:0 след удар по диагонала. Само три минути по-късно Петър Маринов бе изведен сам срещу вратаря на гостите, но бе спънат отзад от Александър Трендафилов, който получи директен червен картон. В края на първата част Николай Костадинов с далечен изстрел оформи класиката.

След почивката „моряците“ можеха да увеличат преднината си, но пропуски на Петър Маринов и Кристиан Михайлов им попречиха да направят победата по-изразителна. В 75-ата минута Емануил Няголов получи втори жълт картон и двата тима доиграха двубоя с по 10 души.

В заключителните минути на двубоя Спартак успя да вкара топката в мрежата на домакините, но попадението не бе зачетено заради нарушение.

