Черно море си тръгна с трите точки от Бистрица

Черно море спечели гостуването на ЦСКА 1948 и победи с 1:0, а голът падна в 61-ата минута, когато Уеслен Жуниор стреля от дистанция, топката се удари в тялото на Егор Пархоменко и излъга Петър Маринов, влизайки във вратата му.

„Червените“ създадоха много голово положения, но или добрите намеси на Кристиан Томов, или неточността на нападателите не им позволиха да отбележат. Така ЦСКА 1948 остава на второто място, но варненци намалиха разликата само на 3 точки.

Мачът започна равностойно, като двата отбора демонстрираха активен и динамичен футбол. Още в 8-ата минута Борислав Цонев стреля от дистанция, но след рикошет топката излезе в корнер.

В 14-ата минута Огнен Гашевич центрира опасно от ъглов удар, а Атанас Илиев засече с глава, но покрай левия страничен стълб. Гостите от Варна отговориха с далечен удар на Николай Златев в 32-ата минута, който рикошира в защитник и бе избит в нов корнер от Петър Маринов.

Малко по-късно отново Гашевич изпълни корнер, след който Йоан Манян бе оставен непокрит, но ударът му от въздуха премина встрани от вратата.

Най-доброто положение за Черно море преди почивката дойде в 44-ата минута – Селсо Сидни стреля силно от дъгата, но Петър Маринов се намеси отлично. След спасяването топката попадна в Георги Лазаров, който също не успя да я прати във вратата, а и бе в положение на засада.

Двата отбора се оттеглиха на почивка при резултат 0:0.

След подновяването на играта Елиас Франко получи отлична възможност за ЦСКА 1948 в наказателното поле, но не успя да намери очертанията на вратата.

В 61-ата минута дойде и решителният момент – Черно море поведе с 1:0 след автогол. Уеслен Жуниор проби отдясно, преодоля своя пазач и стреля остро към вратата. Егор Пархоменко опита да избие, но вместо това насочи топката в собствената си мрежа, оставяйки без шанс вратаря Петър Маринов.

Домакините реагираха с опасен удар на Георги Русев в 65-ата минута, но топката премина над напречната греда.

Десет минути по-късно Русев отново бе близо до изравняване – този път с мощен изстрел от пряк свободен удар, който Кристиан Томов изби с веща намеса.

В 80-ата минута Браян Собреро стреля от границата на наказателното поле, но стражът на Черно море отново се намеси решително. При последвалия отскок Георги Русев опита добавка, но прати топката в аут.

ЦСКА 1948 продължи на натиска своя съперник до края на мача, но не успя да вкара изравнителен гол.

