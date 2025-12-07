Черно море с победа като гост в Елитната група до 16 години

Черно море постигна победа при гостуването си на Пирин Благоевград в мач от 15-ия кръг на Елитната група до 16 години.

Възпитаниците на Иван Николов надиграха своя съперник с 4:2, след като губеха на почивката с 0:1.

Домакините откриха резултата в 45-ата минута, но в 50-ата Денислав Димов изравни. В 61-вата минута играчите на Пирин успяха отново да поведат в резултата, но в 66-ата и 70-ата с два гола на Давид Николов „моряците“ стигнаха до пълен обрат. В 75-ата Денислав Димов оформи крайното 4:2.

Съставът на Черно море: Мартин Дончев, Юлиян Димитров, Кристиян Георгиев, Никола Петров, Денислав Димов, Страцимир Спасов, Кристиян Смилков, Явор Маринов, Денислав Киров, Давид Николов, Рафи Рафиев (Павел Михайлов, Пресиан Синигеров, Преслав Петров, Никола Симеонов, Кристиян Димитров).

