Черно море с победа и равенство срещу Славия

Талантите на Черно море U15 и U16 записаха съответно победа и равенство срещу връстниците си от Славия в мачове от 5-ия кръг на Елитните групи до 15 и 16 години.

И двата двубоя се играха на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост един след друг.

Възпитаниците на Тодор Каменов (U15) надиграха своя съперник с 3:0. Денис Мюрветов откри за „моряците“ през първата част, а след почивката отново той и Момчил Тодоров се разписаха за крайния резултат.

Веднага след тях „моряците“, водени от Иван Николов, завършиха 0:0.

В следващия кръг и двата набора на варненци гостуват на Септември София.

Съставът на Черно море U15: Стефан Стефанов, Веселин Радев, Николай Николаев, Момчил Тодоров, Иван Михайлов, Теодор Николаев, Димитър Игнев, Борис Тодоров, Панайот, Манев, Максим Стоянов, Денис Мюрветов (Филип Маринов, Димитър Гергевски, Деян Атанасов, Станчо Казаков, Даниел Радев, Стилиян Стойнов, Никола Василев, Иван-Йоан Иванов Иванов).

Съставът на Черно море U16: Мартин Дончев, Христиан Кънчев, Кристиян Георгиев, Георги Кателиев, Денислав Димов, Страцимир Спасов, Васил Радичков, Никола Симеонов, Никола Петров, Кристиян Смилков, Рафи Рафиев (Никола Колев, Стелиян Сотиров, Явор Маринов, Руслан Стоянов, Юлиян Димитров, Антонио Борисов, Манов Тодоров, Самуил Добрев, Давид Шишков).

