Черно море с остра позиция срещу съдийството след мача с Локо Пд
Варненският клуб обяви, че ще подаде официална жалба до Съдийската комисия на БФС заради няколко спорни ситуации
ПФК Черно море изрази сериозно недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя срещу Локомотив Пловдив от осмия кръг на efbet Лига.
От варненския клуб смятат, че поредица от съдийски решения са ощетили отбора и са оказали пряко влияние върху развитието на срещата.
Една от ситуациите, посочени от Черно море, е от 27-ата минута, когато според клуба нарушение на Севи Идриз срещу Селсо Сидней е трябвало да бъде санкционирано с директен червен картон.
Претенции за неотсъдена дузпа
Черно море има сериозни претенции и за ситуация в 87-ата минута, когато не е отсъдена дузпа за нарушение срещу Хорхе Падиля.
От клуба сравниха положението със ситуация от третия кръг на първенството, когато срещу варненци е била отсъдена дузпа в мача с Ботев Пловдив.
Според позицията на „моряците“ двете ситуации са идентични, но този път ВАР не се е намесил, за да бъде променено първоначалното решение.
Черно море посочва и ситуация от 91-вата минута, когато според клуба Падиля е бил задържан с две ръце непосредствено пред наказателното поле, но нарушение не е отсъдено.
От клуба посочиха и контузията на Алек Колев
Сред спорните положения е включено и нарушение срещу Алек Колев, след което футболистът е получил тежка контузия. Според Черно море ситуацията е трябвало да бъде санкционирана поне с жълт картон.
„Съдийските решения в този двубой не отговарят на стандартите за обективност и последователност, които БФС декларира“, заявиха от варненския клуб.
Според Черно море подобни решения подкопават доверието в съдийството и оказват негативно влияние върху спортния принцип в първенството.
Черно море подава жалба до БФС
Клубът обяви, че ще депозира официална жалба до Съдийската комисия на БФС, в която ще бъдат описани подробно всички ситуации, за които варненци имат претенции, както и тяхното отражение върху двубоя.
От Черно море заявиха, че очакват анализ и последващи мерки от страна на отговорните органи, които да гарантират равнопоставеност и последователност при съдийските решения в бъдещите срещи.