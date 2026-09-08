Черно море с остра позиция срещу съдийството след мача с Локо Пд

Варненският клуб обяви, че ще подаде официална жалба до Съдийската комисия на БФС заради няколко спорни ситуации

ПФК Черно море изрази сериозно недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя срещу Локомотив Пловдив от осмия кръг на efbet Лига.

От варненския клуб смятат, че поредица от съдийски решения са ощетили отбора и са оказали пряко влияние върху развитието на срещата.

Една от ситуациите, посочени от Черно море, е от 27-ата минута, когато според клуба нарушение на Севи Идриз срещу Селсо Сидней е трябвало да бъде санкционирано с директен червен картон.

Претенции за неотсъдена дузпа

Черно море има сериозни претенции и за ситуация в 87-ата минута, когато не е отсъдена дузпа за нарушение срещу Хорхе Падиля.

От клуба сравниха положението със ситуация от третия кръг на първенството, когато срещу варненци е била отсъдена дузпа в мача с Ботев Пловдив.

Според позицията на „моряците“ двете ситуации са идентични, но този път ВАР не се е намесил, за да бъде променено първоначалното решение.

Черно море посочва и ситуация от 91-вата минута, когато според клуба Падиля е бил задържан с две ръце непосредствено пред наказателното поле, но нарушение не е отсъдено.

От клуба посочиха и контузията на Алек Колев

Сред спорните положения е включено и нарушение срещу Алек Колев, след което футболистът е получил тежка контузия. Според Черно море ситуацията е трябвало да бъде санкционирана поне с жълт картон.

„Съдийските решения в този двубой не отговарят на стандартите за обективност и последователност, които БФС декларира“, заявиха от варненския клуб.

Според Черно море подобни решения подкопават доверието в съдийството и оказват негативно влияние върху спортния принцип в първенството.

Черно море подава жалба до БФС

Клубът обяви, че ще депозира официална жалба до Съдийската комисия на БФС, в която ще бъдат описани подробно всички ситуации, за които варненци имат претенции, както и тяхното отражение върху двубоя.

От Черно море заявиха, че очакват анализ и последващи мерки от страна на отговорните органи, които да гарантират равнопоставеност и последователност при съдийските решения в бъдещите срещи.