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Спорт

Черно море с остра позиция срещу съдийството след мача с Локо Пд

Недялко Тенев

Варненският клуб обяви, че ще подаде официална жалба до Съдийската комисия на БФС заради няколко спорни ситуации

ПФК Черно море изрази сериозно недоволство от работата на съдийската бригада и ВАР екипа по време на двубоя срещу Локомотив Пловдив от осмия кръг на efbet Лига.

От варненския клуб смятат, че поредица от съдийски решения са ощетили отбора и са оказали пряко влияние върху развитието на срещата.

Една от ситуациите, посочени от Черно море, е от 27-ата минута, когато според клуба нарушение на Севи Идриз срещу Селсо Сидней е трябвало да бъде санкционирано с директен червен картон.

Претенции за неотсъдена дузпа

Черно море има сериозни претенции и за ситуация в 87-ата минута, когато не е отсъдена дузпа за нарушение срещу Хорхе Падиля.

От клуба сравниха положението със ситуация от третия кръг на първенството, когато срещу варненци е била отсъдена дузпа в мача с Ботев Пловдив.

Според позицията на „моряците“ двете ситуации са идентични, но този път ВАР не се е намесил, за да бъде променено първоначалното решение.

Черно море посочва и ситуация от 91-вата минута, когато според клуба Падиля е бил задържан с две ръце непосредствено пред наказателното поле, но нарушение не е отсъдено.

От клуба посочиха и контузията на Алек Колев

Сред спорните положения е включено и нарушение срещу Алек Колев, след което футболистът е получил тежка контузия. Според Черно море ситуацията е трябвало да бъде санкционирана поне с жълт картон.

„Съдийските решения в този двубой не отговарят на стандартите за обективност и последователност, които БФС декларира“, заявиха от варненския клуб.

Според Черно море подобни решения подкопават доверието в съдийството и оказват негативно влияние върху спортния принцип в първенството.

Черно море подава жалба до БФС

Клубът обяви, че ще депозира официална жалба до Съдийската комисия на БФС, в която ще бъдат описани подробно всички ситуации, за които варненци имат претенции, както и тяхното отражение върху двубоя.

От Черно море заявиха, че очакват анализ и последващи мерки от страна на отговорните органи, които да гарантират равнопоставеност и последователност при съдийските решения в бъдещите срещи.

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