Черно море с луд мач в Елитната до 15 години

Отборът на Черно море записа победа с 5:3 в луд мач от Елитната група до 15 години.

„Моряците“, водени от Тодор Каменов, надделяха срещу Шипка старс 2015 (Асеновград) в среща от 9-ия кръг на шампионата, игран на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

Варненци отстъпваха в резултата на почивката с 0:2, а през второто полувреме допуснаха и трети гол в своята врата. След това дойдоха минутите на Черно море, като след хеттрик на Борис Тодоров, едно попадение на Момчил Тодоров и автогол донесоха успеха на „зелено-белите“ с 5:3.

В следващия мач за деня под Аспаруховия мост Черно море U16 победи Ботев Враца с 1:0. Явор Маринов донесе трите точки на „моряците“, водени от Иван Николов, с гол в 1-вата минута на двубоя. През втората част варненци можеха да отбележат втори гол, но Георги Кателиев пропусна дузпа.

Черно море U15 ще гостуват на Дунав от Русе, като мачът е на 11 октомври, събота от 12:30 часа. „Моряците“ U16 пък ще играят срещу връстниците си от Дунав в същия ден, но от 14:30 часа.

Съставът на Черно море U15: Стефан Стефанов, Веселин Радев, Николай Николаев, Момчил Тодоров, Иван Михайлов, Теодор Николаев, Димитър Игнев, Борис Тодоров, Панайот Манев, Максим Стоянов, Денис Мюрветов (Филип Маринов, Самуил Атанасов, Димитър Гергевски, Светлозар Славов, Станчо Казаков, Деян Атанасов, Иван-Йоан Иванов Иванов, Даниел Радев, Стилиян Стойнов).

Съставът на Черно море U16: Павел Михайлов, Юлиян Димитров, Кристиян Георгиев, Георги Кателиев, Денислав Димов, Страцимир Спасов, Васил Радичков, Явор Маринов, Денислав Киров, Давид Николов, Рафи Рафиев (Мартин Дончев, Стелиян Сотиров, Пресиан Синигеров, Никола Симеонов, Никола Петров, Самуил Добрев, Манол Тодоров, Давид Шишков, Преслав Петров).

