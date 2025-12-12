Черно море приема Арда за Купата
Черно море и Арда ще излъчат втория четвъртфиналист в турнира за Sesame Купа на България.
Срещата, която започва в 17:30ч. на стадион „Тича“, ще бъде ръководена от Георги Давидов. Двубоят ще бъде излъчен на живо в ефира на Диема спорт и по Дарик радио.
Черно море достигна до тази фаза на турнира, преодолявайки Миньор Перник на 1/16-финалите с 3:0. „Моряците“ са в серия от две поредни победи в шампионата, след като надвиха Берое в Стара Загора и ЦСКА София у дома. Варненският тим стигна до полуфинал в изминалото издание на турнира, където отпадна от ЦСКА с общ резултат 1:2.
Кърджалийци стабилизираха представянето си след колебливия старт, породен от достигането им до плейоф за влизане в Лигата на конференциите. Тимът, воден от Александър Тунчев, спря серията си от две поредни нулеви равенства в шампионата с Локомотив София и Ботев Пловдив с успех над Локомотив Пловдив с 2:0 на „Лаута“. Арда също отпадна от ЦСКА в миналогодишното издание на надпреварата, но на четвъртфиналната фаза след загуба с 1:2 в София.
БИЛЕТИ
Билетите се продават онлайн в мрежата на Ивентим, а цената им е 15.65 лева/ 8 евро. Пропуските ще се продават и на касите на стадиона в деня на мача, които ще отворят в 15 часа.
ЕКИПИТЕ
Черно море: зелено-бяла фланелка, черни гащета, зелено-бели чорапи
Арда: светлосиня фланелка, бели гащета, сини чорапи
В последния шампионатен двубой между двата тима краен победител бе Черно море. Варненци надвиха Арда с 1:0 през септември с попадение на Николай Златев.
ПОСЛЕДНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ТИМА
22.09.25 Арда – Черно море 0:1
18.05.25 Арда – Черно море 0:0
04.05.25 Черно море – Арда 1:1
02.04.25 Арда – Черно море 4:0
15.09.24 Черно море – Арда 1:1