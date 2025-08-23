Черно море посреща Локо Пд

Вторият двубой от съботната програма на шестия кръг в efbet Лига противопоставя третия в класирането Черно море и четвъртия Локомотив Пловдив.

Сблъсъкът на стадион „Тича“ във Варна стартира в 21:15 ч. и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Мачът може да бъде проследен на живо в ефира на Диема спорт и Дарик радио.

„Зелено-белите“ са безупречни в домакинствата си дотук – 2 победи от 2 срещи. Възпитаниците на Илиан Илиев влизат в мача и с допълнително самочувствие от победата в градското дерби със Спартак с 3:1. Черно море е сред отборите без загуба дотук в първенството, а традиционно губи и трудно на „Тича“. Липсващи в състава със сигурност ще са контузените Андреас Калкан и Цветомир Панов, под въпрос за стартовите 11 пък ще е Живко Атанасов.

Локомотив пристига в морската столица също като непобеден, но и със силни резултати като победата над ЦСКА и равенството с Арда. В три от тези срещи „смърфовете“ не допуснаха гол, а в останалите две допуснаха по едно попадение, демонстрирайки една от най-силните защити през новия сезон дотук. Липсващи в състава на Душан Косич ще са контузените Калоян Костов, Лукас Риян и Мерт Салим.

Последният мач между двата тима се игра през февруари тази година отново във Варна, когато Локомотив спря дългата серия без загуба на Черно море у дома и надделя с 2:1. Жулиен Лами и Хуан Переа вкараха за „смърфовете“, а точен за „моряците“ бе Мазир Сула.

ЕКИПИТЕ

ЧЕРНО МОРЕ: зелено-бяла фланелка, черни гащета, зелено-бели чорапи

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: червено-черна фланелка, бели гащета, бели чорапи

БИЛЕТИТЕ

Пропуските са на цена 15 лева за всички сектори и могат да бъдат закупени от касите на стадион „Тича“ и онлайн в мрежата на Ивентим.

ПРЕДИШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

08.02.2025 Черно море – Локомотив 1:2

19.08.2024 Локомотив – Черно море 1:2

28.04.2024 Черно море – Локомотив 1:0

08.04.2024 Локомотив – Черно море 1:0

07.10.2023 Черно море – Локомотив 2:2

02.06.2023 Локомотив – Черно море 2:1

17.04.2023 Черно море – Локомотив 2:1

17.09.2022 Локомотив – Черно море 3:0

01.12.2021 Локомотив – Черно море 1:1

16.08.2021 Черно море – Локомотив 0:0

