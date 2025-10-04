Черно море победи Монтана като гост

Черно море спечели с 3:1 гостуването си на Монтана на стадион „Огоста“.

Димитър Тонев и Селсо Сидни вкараха за „моряците“ през първата част, а през втората Иван Коконов намали за монтанчани, преди Георги Лазаров да оформи крайния резултат.

„Моряците“ на Илиан Илиев са с 22 точки на трето място и с 11 изиграни мача. Левски и ЦСКА 1948 имат по 23 т., като „сините“ имат двубой пасив с Берое. Монтана на Анатоли Нанков има 11 т.

След осем-девет минути игра Черно море поведе. Жоао Педро изпълни ниско корнер, който обаче Иван Коконов не изчисти особено добре, пращайки топката на пътя на Димитър Тоне. Тонев стреля без забавяне с левия крак и вкара – 0:1.

Монтанчани отговориха с мощен шут на Ачемпонг от около 20 метра. Топката бе в обсега на Пламен Илиев, който успя да отрази.

Около четвърт час по-късно Селсо Сидни отбеляза втори гол за „моряците“. Нападателят получи от Димитър Тонев, влезе в наказателното поле и с мощен удар в близкия ъгъл вкара втория гол за своя тим – 0:2.

Георги Лазаров опита да повтори изпълнението на Сидни малко по-късно, но ударът му се спря от външната част на мрежата.

Монтана се върна в мача малко повече от десет минути след почивката. Иван Коконов стреля от фал в стената. За негово щастие, топката се върна в краката му, а той бе безпощаден при втория си опит и с изстрел по тревата матира Пламен Илиев – 1:2.

Последваха няколко минути с натиск на монтанчани. В 75-ата минута Асен Чандъров пропусна голяма възможност да вкара трети гол за „моряците“. Озовал се в ситуация един на един с Марсио Роса, полузащитникът на гостите не успя да преодолее вратаря.

В 79-ата минута Георги Лазаров направи резултата 3:1. Младокът бе изведен на стрелкова позиция, а силите на следващия го Костадин Илиев стигнаха колкото да чукне топката пред нападателя и да му улесни ситуацията. Лазаров се разписа на празна врата.

