Черно море победи Лудогорец при U14

Талантите на Черно море победиха Лудогорец в мач от шампионата за U14.

Възпитаниците на Румен Николов надделяха на своя съперник с 2:1 на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост.

Първата част завърши с гол преднина за „моряците“, като точен бе Красимир Неделчев. Гостите от Разград удариха греда след удар от 30 метра.

Десет минути след началото на второто полувреме Лудогорец изравни след разбъркване и рикошет. 12 минути преди края на срещата играч на гостите си вкара автогол. Преслав Желязков центрира топката прострелно в наказателното поле, където защитник от Разград я вкара в мрежата точно преди това да направи Красимир Неделчев.

Преди това „моряците“ създадоха няколко опасни атаки, които бяха пропилени от Красимир Неделчев, Матео Марков и Преслав Желазков.

Стартив състав: 1. Борис Лисичков, 13. Стелиян Петров, 2. Николай Николаев, 24. Михаил Везненков, 14. Красен Грудев, 11. Борис Великов, 19. Кристиян Василев, 7. Даниел Друмев, 8. Преслав Желязков, 9. Матео Марков, 89. Красимир Неделчев.

Резерви: 12. Никола Илиев, 28. Антон Пировски, 4. Константин Халачев, 3. Петър Пенев, 5. Джордж Вангелов, 6. Крисиян Илиев, 10. Младен Дичев, 18. Симеон Атанасов, 27. Гриша Папазов

