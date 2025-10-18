Черно море победи Фратрия в Елитната до 17 години

Талантите на Черно море записаха победа с 3:2 при домакинството си на Фратрия в мач от 10-ия кръг на Елитната група до 17 години.

Срещата на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост стартира с гол на гостите, а в 41-вата минута Ивайло Колев изравни с удар извън наказателното поле.

Втората част „моряците“, водени от Тодор Колев вдигнаха оборотите и тотално надиграха своя съперник. В 55-ата минута Евгений Ченков направи пълния обрат в мача, след като се разписа след центриране на Росен Диманов. В 65-ата минута, отново след асистенция на Диманов – Симеон Желязков вкара за 3:1. В последните минути на двубоя Фратрия успя да намали, с което бе оформен и крайният резултат.

В следващия кръг Черно море гостува на ЦСКА. Мачът в София е в събота, 8 ноември от 10:30 часа.

Съставът на Черно море: Димитър Георгиев, Румен Илиев, Мартин Пенчев, Мариян Михайлов, Стилиян Тодоров, Мартин Тодоров, Симеон Желязков, Росен Диманов, Георги Цанков, Ивайло Колев, Евгений Русланович (Георгий Кисе, Боян Русинов, Габриел Петков, Пресиан Алексиев, Антони Димитров, Никола Христов, Александър Катранджиев).

