Черно море и Септември си разделиха по една точка

Черно море не успя да победи последния Септември в двубой от десетия кръг на Първа лига, завършил 1:1 на „Тича“.

Столичани поведоха през първата част с гол на Бертран Фурие, а „моряците“ успяха да изравнят в 58-ата минута чрез Живко Атанасов.

След четвърт час игра Живко Атанасов опита да засече топката с глава, но ударът му мина покрай вратата.

Жоао Педро си освободи пространство за изстрел и стреля почти от границата на наказателното поле, но в обсега на Янко Георгиев и стражът на Септември изби в 22-рата минута.

Септември отговори с шут на Робин Шутен, който бе отразен от Пламен Илиев. След изпълнението на корнера Мартин Христов продължи топката, която след рикошет в Асен Чандъров стигна до Бертран Фурие, а той разстреля Пламен Илиев за 0:1.

Асен Дончев стреля от дистанция в 42-рата минута, но покрай вратата.

Селсо Сидни се освободи и нанесе силен удар към вратата на Септември, но топката премина на сантиметри от гредата в 52-рата минута.

Минута по-късно Асен Чандъров центрира в наказателното поле, където влезлият като резерва Георги Лазаров продължи топката към Васил Панайотов. Стражът на Септември Янко Георгиев обаче направи много добро спасяване.

Черно море изравни резултата на „Тича“ в 58-ата минута. След центриране от корнер на Васил Панайотов, Селсо Сидни продължи към далечната греда, където Живко Атанасов отблизо засече топката във вратата на Янко Георгиев.

Асен Чандъров се извиси и нанесе удар с глава, но вратарят на Септември Янко Георгиев се намеси решително в 74-ата минута.

Четвърт час преди края Георги Лазаров навлезе на скорост и стреля, но Янко Георгиев отново реагира много добре.

Шест минути преди края Селсо Сидни отправи силен удар, който разтресе горната греда, а след това Янко Георгиев направи двойно спасяване срещу Фелипе Кардозо.

Черно море е трети в класирането с 19 точки, а Септември се изкачи до 14-о място със седем точки.

