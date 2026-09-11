Черно море и Локо Сф търсят изход от кризата в откриващия мач на деветия кръг

Двата тима са на дъното в efbet Лига, а „железничарите“ все още нямат победа от началото на сезона

Черно море и Локомотив София се изправят един срещу друг в първия двубой от деветия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион „Тича“ във Варна започва в 21:00 часа, а главен съдия ще бъде Кристиян Колев.

Мачът ще бъде излъчен пряко по Диема спорт, както и по Дарик радио.

Срещата е особено важна и за двата отбора, които започнаха трудно сезона и заемат последните две места във временното класиране.

Черно море с шест загуби в осем мача

Варненци са предпоследни с едва 4 точки. „Моряците“ влизат в срещата след две поредни поражения в първенството, а от осемте си мача до момента са загубили шест.

Единствената победа на тима на Илиан Илиев е постигната именно на „Тича“ – 3:1 срещу новака Дунав Русе.

Черно море ще бъде без нападателя Александър Колев, който е със сериозна контузия. В същото време пред дебют е последното ново попълнение – бившият младежки национал на Кипър Йоргос Понтику.

Локомотив все още чака първата си победа

Още по-трудна е ситуацията при Локомотив София. „Железничарите“ пристигат във Варна като единствения отбор без победа от началото на сезона.

Столичани са последни с 3 точки, спечелени след равенства като гости срещу Ботев Пловдив, Славия и Дунав.

Локомотив отново няма да бъде воден от старши треньора Любослав Пенев, който отсъства по здравословни причини. За втори пореден мач отборът ще бъде ръководен от неговия асистент Атанас Стоилов.

Очаква се на разположение да бъде и новото попълнение Иван Йорданов, който пристигна под наем от Лудогорец.

Локомотив спечели последния мач на „Тича“

Последната среща между двата отбора се проведе във Варна през ноември 2025 г. Тогава Локомотив София си тръгна с трите точки след победа с 1:0, а единственото попадение отбеляза Райън Бидунга.

В последните десет срещи между двата тима Черно море има пет победи, Локомотив София – три, а два мача са завършили наравно.

Билети за днешния двубой се продават на касите на стадион „Тича“, както и онлайн. Цената на пропуска за всички сектори е 8 евро.

Черно море – Локомотив София

Начало: 21:00 часа

Стадион: „Тича“, Варна

Съдия: Кристиян Колев

Телевизия: Диема спорт