Черно море и Дунав излизат в контрола на стадион „Тича“ във Варна

Русенският тим ще използва паузата за националните отбори, за да премери сили с „моряците“

ФК „Дунав“ ще изиграе контролна среща срещу Черно море по време на продължителната пауза за националните отбори през септември и октомври.

Двубоят ще се проведе на 26 септември, събота, от 13:00 часа на стадион „Тича“ във Варна.

Тази есен паузите за националните отбори през септември и октомври за първи път са обединени в един по-дълъг период – от 21 септември до 6 октомври.

Дунав ще използва прекъсването в официалните мачове, за да поддържа игровия ритъм с приятелски срещи.

След двубоя с Черно море русенският клуб планира още една контрола през следващата седмица. Подробностите за нея ще бъдат обявени допълнително, след като бъдат уточнени.

Черно море – Дунав

Дата: 26 септември 2026 г.

Час: 13:00

Място: стадион „Тича“, Варна