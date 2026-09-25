Черно море и Дунав излизат в контрола на стадион „Тича“ във Варна
Русенският тим ще използва паузата за националните отбори, за да премери сили с „моряците“
ФК „Дунав“ ще изиграе контролна среща срещу Черно море по време на продължителната пауза за националните отбори през септември и октомври.
Двубоят ще се проведе на 26 септември, събота, от 13:00 часа на стадион „Тича“ във Варна.
Тази есен паузите за националните отбори през септември и октомври за първи път са обединени в един по-дълъг период – от 21 септември до 6 октомври.
Дунав ще използва прекъсването в официалните мачове, за да поддържа игровия ритъм с приятелски срещи.
След двубоя с Черно море русенският клуб планира още една контрола през следващата седмица. Подробностите за нея ще бъдат обявени допълнително, след като бъдат уточнени.
Черно море – Дунав
Дата: 26 септември 2026 г.
Час: 13:00
Място: стадион „Тича“, Варна