Черно море бие в Елитната до 15 години

Отборът на Черно море записа успех с 2:0 като домакини на Черноморец Бургас в първия си мач от пролетта в Елитната група до 15 години.

Възпитаниците на Тодор Каменов играха силно срещу своя съперник и заслужено спечелиха трите точки. Алекс Киров откри резултата в началото на второто полувреме, а Борис Стойков оформи крайния резултат в 62-рата минута.

17-годишните футболисти на Черно море с треньор Николай Кънчев пък завършиха 0:0 с връстниците си от Черноморец Бургас на стадион “Корабостроител” под Аспаруховия мост. “Моряците” владееха инициативата през целия двубой, но така и не успяха да реализират някое от многото си създадени положения пред вратата на гостите.

Съставът на Черно море U15: Валентин Димитров, Димитър Павлу, Иво Николаев, Георги Венциславов, Борис Стойков, Дениз Хаджиев, Пламен Аршев, Георги Пасков, Димитър Ковачев, Кристиян Евдокиев, Петър Маринов (Георги Ненов, Йордан Тосков, Кристиян Стоянов, Александър Киров, Даниел Георгиев, Борис Колчев, Жулиян Янев)

Съставът на Черно море U17: Кристиян Енчев, Стефан Димов, Алекс Костов, Жечко Йорданов, Марин Петков, Константин Веселинов, Серги Кешкерян, Сеимеон Николов, Павел Петров, Берк Бейхан, Валентин Касабов (Денислав Стойчев, Делян Илиев, Никола Атанасов, Мартин Илиев, Николай Трифонов, Радослав Петров, Толга Мюрвет)