CEV: София се превърна в център на зрителския интерес на ЕвроВолей 2026

Шест мача в „Арена 8888“ попаднаха сред десетте най-посетени срещи на Европейското първенство, а България – Полша оглави класацията

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) отличи впечатляващия зрителски интерес към мачовете от ЕвроВолей 2026 в София. В материал на официалния си сайт организацията отбелязва, че шест от двубоите в „Арена 8888“ са сред десетте най-посетени срещи на първенството.

Начело в класацията е двубоят България – Полша от 16 септември. Драматичната победа на националния ни отбор с 3:2 предизвика най-големия зрителски интерес на шампионата – 13 186 души на трибуните.

„С домакинството си на турнира София се утвърди като централен хъб на енергията и зрителския интерес“, отбелязват от CEV.

На второ място по посещаемост е срещата Финландия – Белгия в Тампере с 12 338 зрители. Следват още два мача на България в София – срещу Германия с 12 198 зрители и срещу Украйна с 11 689 души на трибуните.

Така три от срещите в българската столица са привлекли повече публика дори от финала между Полша и Франция в Милано, наблюдаван от 11 118 зрители.

Сред десетте най-посетени двубоя на ЕвроВолей 2026 попадат още България – Португалия с 10 678 зрители, България – Израел с 9865 и България – Северна Македония с 8892 души.

Данните на CEV поставят София сред основните центрове на зрителски интерес по време на първенството и подчертават силната подкрепа за българския национален отбор.