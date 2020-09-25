Царско село привлече Иван Бандаловски

Царско село привлече опитния защитник Иван Бандаловски, който вече се присъедини към отбора и ще бъде на разположение на Любослав Пенев за гостуването на Славия в понеделник. За последно Бандаловски игра в Ботев Пловдив, а преди това е защитавал цветовете на Берое, Анортозис (Кипър), Верея, Партизан (Сърбия), Льоен (Белгия), ЦСКА, Локомотив София, Фейенорд и Литекс.

Бандаловски е бил част от националния отбор на България при мъжете и младежите.

„Изключително съм щастлив и се радвам, че ще мога да работя отново с голям треньор и име като Любослав Пенев. Мисля, че в отбора има добри футболисти и може да постигнем страхотни резултати. Стойне Манолов е сериозен бизнесмен и съм готов да помогна за развитие на проекта „Царско село“, заяви Бандаловски при представянето си.