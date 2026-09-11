БПФЛ Фентъзи: Деветият кръг носи дерби в Пловдив и двойни точки за ЦСКА и Локомотив София
Фентъзи мениджърите трябва да направят своите избори преди натоварения кръг с дербита и сериозни фаворити
След емоциите от старта на Шампионската лига и Суперкупата на България, в която ЦСКА победи Левски, вниманието отново се насочва към БПФЛ Фентъзи и българския шампионат.
Деветият кръг вече е на хоризонта, като той ще бъде специален за някои отбори. Двубоите на Локомотив София и ЦСКА ще носят двойни точки, а в Пловдив предстои едно от най-очакваните дербита – сблъсъкът между Ботев и Локомотив.
Очакват ни още интересни срещи с изявени фаворити и възможности за фентъзи мениджърите да направят решаващи ходове.
Програма за 9-и кръг
11 септември
Черно море – Локомотив София
21:00 часа
12 септември
ЦСКА 1948 – Дунав (Русе)
19:00 часа
ЦСКА – Арда
21:15 часа
13 септември
Славия – Спартак Варна
15:15 часа
Ботев Враца – Левски
17:45 часа
Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив
20:30 часа
14 септември
Лудогорец – Септември София
20:30 часа
16 септември
Локомотив София – ЦСКА
19:00 часа
(отложен мач от 6-и кръг)
Мачове на фокус
ЦСКА 1948 – Дунав
ЦСКА 1948 влиза в двубоя като сериозен фаворит. Тимът от Бистрица е сред най-силните домакини през сезона и има 100% успеваемост на собствен терен.
„Червените“ разполагат и с една от най-резултатните атаки в първенството, докато Дунав изпитва трудности както в нападение, така и в защита.
Сред интересните фентъзи опции са Фредерик Масиел, Георги Русев и Борислав Цонев.
Ботев Враца – Левски
Левски пристига във Враца в отлична форма с 8 поредни победи, най-резултатното нападение в първенството и една от най-стабилните защити.
„Сините“ са отбелязали 21 гола и са допуснали само 4 попадения от началото на сезона.
Ботев Враца има сериозни проблеми в защитен план, а Левски ще търси реакция след загубата за Суперкупата.
Фентъзи интерес представляват Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Майкон и Алдаир.
Лудогорец – Септември София
Лудогорец продължава борбата за върха без загуба – с 6 победи и 2 равенства.
Разградчани традиционно са силни у дома, докато Септември има затруднения като гост и е сред най-неефективните отбори в атака.
Статистиката също е категорична – в последните 11 срещи между двата отбора Лудогорец има 10 победи и едно равенство.
Добри фентъзи избори са Руан Круз, Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев.
Локомотив София – ЦСКА
Двойният кръг прави този мач особено важен за фентъзи играчите.
Локомотив София все още няма победа през сезона и се намира в дъното на класирането.
ЦСКА, от своя страна, е непобеден, има една от най-силните атаки и влиза със самочувствие след спечелването на Суперкупата.
Сред предпочитаните играчи за този период са Стефано Сенси, Каталин Иту, Жоел Зварц и Йоанис Питас.
Наказани играчи
- Кирякос Антонио (Дунав)
- Макс Ебонг (ЦСКА)
- Кристиан Димитров (Левски)
Нови играчи в БПФЛ Фентъзи
- Емерсон Барбоса (ЦСКА 1948) – защитник, 5 млн.
- Омар Рекик (Лудогорец) – защитник, 5.5 млн.
- Амир Хаджиахметович (Лудогорец) – полузащитник, 5.5 млн.
- Иван Желизко (Лудогорец) – полузащитник, 5 млн.
- Петко Христов (Левски) – защитник, 5.5 млн.
- Бари Котър (ЦСКА) – защитник, 4.5 млн.
- Йоргос Понтику (Черно море) – полузащитник, 5.5 млн.
- Антон Фасе (Локомотив Пловдив) – полузащитник, 5.5 млн.
- Станислав Шопов (Ботев Пловдив) – полузащитник, 6 млн.
Очаква се част от новите попълнения директно да получат титулярни места.
Отбор на скаута за кръг 9
Вратар:
Алекс Божев
Защитници:
Кристиян Макун
Симеон Шишков
Огньен Гашевич
Полузащитници:
Стефано Сенси
Каталин Иту
Ивайло Чочев
Евертон Бала
Нападатели:
Йоанис Питас
Руан Круз
Кауе Карузо
Резерви:
Вратар: Владимир Иванов
- Парвизджон Умарбаев
- Давид Валверде
- Илкер Будинов
Крайният срок за сформиране на състава за 9-и кръг е петък, 11 септември, 20:50 часа.
Успех на всички фентъзи мениджъри!