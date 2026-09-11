БПФЛ Фентъзи: Деветият кръг носи дерби в Пловдив и двойни точки за ЦСКА и Локомотив София

Фентъзи мениджърите трябва да направят своите избори преди натоварения кръг с дербита и сериозни фаворити

След емоциите от старта на Шампионската лига и Суперкупата на България, в която ЦСКА победи Левски, вниманието отново се насочва към БПФЛ Фентъзи и българския шампионат.

Деветият кръг вече е на хоризонта, като той ще бъде специален за някои отбори. Двубоите на Локомотив София и ЦСКА ще носят двойни точки, а в Пловдив предстои едно от най-очакваните дербита – сблъсъкът между Ботев и Локомотив.

Очакват ни още интересни срещи с изявени фаворити и възможности за фентъзи мениджърите да направят решаващи ходове.

Програма за 9-и кръг

11 септември

Черно море – Локомотив София

21:00 часа

12 септември

ЦСКА 1948 – Дунав (Русе)

19:00 часа

ЦСКА – Арда

21:15 часа

13 септември

Славия – Спартак Варна

15:15 часа

Ботев Враца – Левски

17:45 часа

Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив

20:30 часа

14 септември

Лудогорец – Септември София

20:30 часа

16 септември

Локомотив София – ЦСКА

19:00 часа

(отложен мач от 6-и кръг)

Мачове на фокус

ЦСКА 1948 – Дунав

ЦСКА 1948 влиза в двубоя като сериозен фаворит. Тимът от Бистрица е сред най-силните домакини през сезона и има 100% успеваемост на собствен терен.

„Червените“ разполагат и с една от най-резултатните атаки в първенството, докато Дунав изпитва трудности както в нападение, така и в защита.

Сред интересните фентъзи опции са Фредерик Масиел, Георги Русев и Борислав Цонев.

Ботев Враца – Левски

Левски пристига във Враца в отлична форма с 8 поредни победи, най-резултатното нападение в първенството и една от най-стабилните защити.

„Сините“ са отбелязали 21 гола и са допуснали само 4 попадения от началото на сезона.

Ботев Враца има сериозни проблеми в защитен план, а Левски ще търси реакция след загубата за Суперкупата.

Фентъзи интерес представляват Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Майкон и Алдаир.

Лудогорец – Септември София

Лудогорец продължава борбата за върха без загуба – с 6 победи и 2 равенства.

Разградчани традиционно са силни у дома, докато Септември има затруднения като гост и е сред най-неефективните отбори в атака.

Статистиката също е категорична – в последните 11 срещи между двата отбора Лудогорец има 10 победи и едно равенство.

Добри фентъзи избори са Руан Круз, Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев.

Локомотив София – ЦСКА

Двойният кръг прави този мач особено важен за фентъзи играчите.

Локомотив София все още няма победа през сезона и се намира в дъното на класирането.

ЦСКА, от своя страна, е непобеден, има една от най-силните атаки и влиза със самочувствие след спечелването на Суперкупата.

Сред предпочитаните играчи за този период са Стефано Сенси, Каталин Иту, Жоел Зварц и Йоанис Питас.

Наказани играчи

Кирякос Антонио (Дунав)

Макс Ебонг (ЦСКА)

Кристиан Димитров (Левски)

Нови играчи в БПФЛ Фентъзи

Емерсон Барбоса (ЦСКА 1948) – защитник, 5 млн.

Омар Рекик (Лудогорец) – защитник, 5.5 млн.

Амир Хаджиахметович (Лудогорец) – полузащитник, 5.5 млн.

Иван Желизко (Лудогорец) – полузащитник, 5 млн.

Петко Христов (Левски) – защитник, 5.5 млн.

Бари Котър (ЦСКА) – защитник, 4.5 млн.

Йоргос Понтику (Черно море) – полузащитник, 5.5 млн.

Антон Фасе (Локомотив Пловдив) – полузащитник, 5.5 млн.

Станислав Шопов (Ботев Пловдив) – полузащитник, 6 млн.

Очаква се част от новите попълнения директно да получат титулярни места.

Отбор на скаута за кръг 9

Вратар:

Алекс Божев

Защитници:

Кристиян Макун

Симеон Шишков

Огньен Гашевич

Полузащитници:

Стефано Сенси

Каталин Иту

Ивайло Чочев

Евертон Бала

Нападатели:

Йоанис Питас

Руан Круз

Кауе Карузо

Резерви:

Вратар: Владимир Иванов

Парвизджон Умарбаев Давид Валверде Илкер Будинов

Крайният срок за сформиране на състава за 9-и кръг е петък, 11 септември, 20:50 часа.

Успех на всички фентъзи мениджъри!