Бойко реми между Лудогорец и Славия 

Лудогорец и Славия завършиха при равенство 1:1 в двубой от 19-ия кръг на efbet Лига, изиграна на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. Исак Соле откри за „белите“ още в 29-ата секунда на срещата. Шампионите изравниха в 64-ата минута чрез Ивайло Чочев, но времето и силите на „орлите“ не стигнаха за нещо повече. Лудогорец остава трети в класирането с 34 точки, докато Славия е седми с 28.

Още в 29-ата секунда Кристиян Балов върна към Исак Соле в наказателното поле, а той прати по земя топката във вратата на Хендрик Бонман, като попадението бе разглеждано над две минути за засада, но в крайна сметка бе признато.

Лудогорец отговори с далечен шут на Антон Недялков, но топката не попадна в очертанията на вратата. Десет минути след това Кайо Видал бе оставен непокрит, но отправи неточен изстрел.

Леви Нтумба се отличи със спасяване в 27-ата минута, когато Петър Станич отправи силен изстрел от дистанция.

Нтумба изби изстрел на Петър Станич право на крака на Дерой Дуарте, но той стреля неточно в 39-ата минута.

В добавеното време на първата част Балов пусна към Гермуш, който бе очи в очи с Бонман, но стражът на „орлите“ се хвърли и нападателят стреля в него.

Ивайло Чочев стреля по земя в 49-ата минута, но в обсега на Нтумба и стражът на Славия улови. Минута след това Сон центрира в наказателното поле точно към Идан Нахмиас, но ударът му с глава премина над вратата.

Малко след това Нтумба трябваше да избие в корнер опит за изчистване на Кристиян Балов.

Петър Станич пропусна много добър шанс в 54-ата минута, пращайки топката покрай вратата.

Никола Савич блокира изстрел на Кайо Видал в 60-ата минута. След това Славия тръгна в контраатака, но ударът на Иван Минчев, който получи пас от Балов, бе много лош.

Лудогорец изравни резултата в 64-ата минута. Станич центрира отляво на главата на Ивайло Чочев, а полузащитникът матира Нтумба за 1:1.

В следващата си атака „орлите“ уцелиха и страничния стълб след удар на Квадво Дуа. Леви Нтумба отрази изстрел на Дуа в 72-ата минута.

В 78-ата минута шут на Бернард Текпетей профуча над вратата.

Текпетей центрира, а Дуа стреля с глава в 85-ата минута, но Нтумба изби точно на голлинията.

Кристиян Балов излезе на добра позиция в 89-ата минута, но стреля над вратата.

В седмата минута на добавеното време мощен шут на Текпетей от малък ъгъл излезе в аут.

