Ботев Враца ще участва в първото издание на Купата на Елита

Осем водещи български клуба ще спорят за новия трофей в турнир с директни елиминации

Ботев Враца ще бъде сред участниците в първото издание на Купата на Елита – нов турнир, който събира осем от водещите клубове в българския футбол.

Освен врачани, в надпреварата ще участват още Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Локомотив Пловдив, Арда и Черно море.

Форматът на турнира предвижда директни елиминации, като четири четвъртфинала, два полуфинала и финал ще определят първия носител на трофея. Общо седем мача ще са необходими, за да бъде излъчен шампионът.

Официалното представяне на новата надпревара ще се състои на 15 септември от 19:00 часа в хотел „Хилтън“ в София.

По време на събитието ще бъдат представени форматът, регламентът и организацията на турнира, а след това ще бъде изтеглен и жребият за четвъртфиналните двубои.

Тогава Ботев Враца ще научи първия си съперник по пътя към историческия трофей.

8 отбора. 7 мача. 1 трофей. Победителят може да бъде само един.