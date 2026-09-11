петък, септември 11, 2026
Последни:
Спорт

„Ботев“ Враца излиза при феновете преди големия мач с „Левски“

Недялко Тенев

Клубна шатра в центъра на Враца предлага билети и фен артикули, а привържениците ще имат възможност да се срещнат и да се снимат с футболистите

„Ботев“ Враца излиза при своите привърженици в навечерието на двубоя с „Левски“. Клубът разполага специална шатра в центъра на града, до Информационния център и киното.

Шатрата ще очаква феновете днес, утре и в неделя, като на място ще могат да бъдат закупени билети за предстоящата среща „Ботев“ Враца – „Левски“, както и официални фен артикули на врачанския клуб.

Футболисти се срещат с привържениците

Специална среща с играчи на „Ботев“ Враца е предвидена за 12 септември, събота, между 11:00 и 13:00 часа.

Феновете ще могат да разговарят с футболистите и да си направят снимки с тях преди един от очакваните с най-голям интерес мачове на отбора.

Инициативата има за цел да събере отбора и привържениците преди домакинския сблъсък и да засили футболната атмосфера във Враца.

„Ботев“ Враца посреща „Левски“ в неделя

Двубоят между „Ботев“ Враца и „Левски“ ще се играе на 13 септември, неделя, от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Освен от клубната шатра, билети за срещата могат да бъдат закупени и онлайн.

„Предстои голям мач и искаме да го очакваме заедно“, призоваха от врачанския клуб своите привърженици.

Вижте още

Арда приема Славия в откриващия мач от втория кръг на efbet Лига

Недялко Тенев

Серкан Юсеин претърпя успешна операция на кръстни връзки

Недялко Тенев

Локо Сф привлече португалския защитник Антонио Ейро

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest