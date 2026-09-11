„Ботев“ Враца излиза при феновете преди големия мач с „Левски“

Клубна шатра в центъра на Враца предлага билети и фен артикули, а привържениците ще имат възможност да се срещнат и да се снимат с футболистите

„Ботев“ Враца излиза при своите привърженици в навечерието на двубоя с „Левски“. Клубът разполага специална шатра в центъра на града, до Информационния център и киното.

Шатрата ще очаква феновете днес, утре и в неделя, като на място ще могат да бъдат закупени билети за предстоящата среща „Ботев“ Враца – „Левски“, както и официални фен артикули на врачанския клуб.

Футболисти се срещат с привържениците

Специална среща с играчи на „Ботев“ Враца е предвидена за 12 септември, събота, между 11:00 и 13:00 часа.

Феновете ще могат да разговарят с футболистите и да си направят снимки с тях преди един от очакваните с най-голям интерес мачове на отбора.

Инициативата има за цел да събере отбора и привържениците преди домакинския сблъсък и да засили футболната атмосфера във Враца.

„Ботев“ Враца посреща „Левски“ в неделя

Двубоят между „Ботев“ Враца и „Левски“ ще се играе на 13 септември, неделя, от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Освен от клубната шатра, билети за срещата могат да бъдат закупени и онлайн.

„Предстои голям мач и искаме да го очакваме заедно“, призоваха от врачанския клуб своите привърженици.