Ботев Вр вгорчи завръщането на Добруджа в Добрич

Добруджа не успя да зарадва привържениците, напълнили стадион „Дружба“ за завръщането на тима в Добрич, и допусна загуба с 0:2 от Ботев Враца в мач от шестия кръг на efbet Лига.

Гостите от Северозапада реализираха на два пъти през първото полувреме след точни изстрели на Мартин Петков (5′ и 40′). Това бе първа победа за Ботев през новия сезон, след като тимът се изкачва на седмото място със 7 точки. Добруджа остава на осма позиция с 6.

Още във втората минута удар на Андриан Димитров бе блокиран от Мартин Ачков.

Три минути по-късно Ботев Враца поведе в резултата. Владислав Найденов центрира към Мартин Смоленски. Юношата на ЦСКА стреля, но Галин Григоров спаси. При добавката от близко разстояние Мартин Петков даде аванс на гостите.

В 22-ата минута отборът на Христо Янев беше близо до втори гол. Мартин Ачков стреля изненадващо от далеч при статично положение. Опитът му определено изненада Григоров, но вратарят на Добруджа имаше късмет, че изпълнението на бранителя беше неточно.

13 минути преди края на първото полувреме трибуните на стадион „Дружба“ избухнаха, след като Добруджа стигна до изравнителен гол. Лукас Кардозо центрира от корнер, а Малик Фал прати топката в мрежата. Попадението обаче бе отменено след намесата на ВАР заради игра с ръка на голмайстора.

Ботев Враца поведе с 2:0 в 40-ата минута. Владислав Найденов центрира от десния фланг и топката попадна в Петков. Той не бе затворен достатъчно бързо от защитник на домакините и с удар по диагонала към левия ъгъл не остави шансове на Григоров.

Първото положение през втората част дойде в 51-ата минута. Капитанът Димитров подаде към Кардозо, който стреля опасно от границата на пеналтерията. Опитът му премина покрай левия страничен стълб.

Три минути след това Хосе Гайегос направи хубав пробив, който завърши с точен удар, отразен от стража на домакините.

Милчо Ангелов имаше шанс да намали изоставането на Добруджа в 66-ата минута. Той стреля с глава, но Димитър Евтимов се намеси, а след това се получи разбъркване, което завърши с нарушение на играч на „жълто-зелените“.

В 75-ата минута попадение на домакините не бе признато заради нарушение на Ангелов в нападение срещу Никола Влайкович.

Четири минути след това Айкут Рамадан изведе Милчо Ангелов на чиста позиция в наказателното поле. Ударът на централния нападател от въздуха премина встрани от десния страничен стълб.

