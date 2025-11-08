Ботев Вр си тръгна с трите точки от Надежда

Ботев Враца постигна много ценна победа с минималното 1:0 при гостуването на Локомотив София от 15-ия кръг на Първа лига.

Единственото попадение в двубоя реализира Радослав Цонев.

Първата по-сериозна опасност в мача бе в 4-ата минута пред вратата на Ботев Враца. Спас Делев получи извеждащ пас зад гърба на отбраната на гостите. Делев бе сам срещу Димитър Евтимов, но вратарят на Ботев Враца се намеси и успя да спаси.

Локомотив София направи много сериозен пропуск в 17-ата минута. Георги Минчев подаде към Луанн, който беше на отлична позиция и стреля от границата на наказателното поле на Ботев Враца, но встрани от десния страничен стълб на вратата на Димитър Евтимов.

Ботев Враца беше много близо до това да поведе в резултата в 34-ата минута. Гостите отнеха топката в средата на терена. Даниел Генов напредна през центъра, пусна топката към Хосе Гайегос, който стреля към вратата, Любенов успя да се намеси с крак, топката се отби в напречната греда, след което защитниците в „червен-черно“ успяха да изчистят.

Ариан Кабаши пусна извеждащ пас към Антоан Стоянов в 43-ата минута, но Александър Любенов внимаваше, излезе и успя да улови топката.

Спас Делев получи контузия в лявото бедро, като най-вероятно става въпрос за разтежение. Той получи медицинска помощ и след това се опита да продължи участието си в мача, но болката само се увеличи още повече. Делев бе сменен принудително от Кауе Карусо в 45-ата минута.

Ботев Враца поведе с 1:0 в 49-ата минута. Хосе Гайегос центрира в наказателното поле на Локомотив София, където Даниел Генов свали с глава към Радослав Цонев, а той отблизо не пропусна да вкара във вратата на Александър Любенов.

Локомотив София пропусна да изравни резултата в 51-ата минута. Ангел Лясков проби отляво, а след това пусна много добър пас към Патрик-Габриел Галчев, който отблизо пропусна да изравни резултата, пращайки топката високо над напречната греда в аут.

Локомотив София пропусна идеална възможност да изравни резултата в 85-ата минута, но ударът на Октавио бе спасен от Димитър Евтимов.

В 90-ата минута Бидунга отправи коварен удар от сериозна дистанция, но Евтимов внимаваше и успя да избие топката в корнер.

