петък, ноември 7, 2025
Ботев Вр с транспортни неволи

Отборът на Ботев Враца пристигна в София, където утре предстои гостуването на Локомотив в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

В началото на пътуването тимът попадна в лек пътен инцидент на територията на Враца, което наложи смяна на автобуса и доведе до кратко забавяне на отпътуването към столицата.

Важно е да подчертаем, че няма пострадали, а нанесените щети са само материални и незначителни.

След осигуряване на резервен автобус, отборът продължи пътуването си и успешно пристигна в София.

