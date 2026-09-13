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Спорт

Ботев Вр с последна тренировка преди сблъсъка с Левски

Недялко Тенев

Врачани завършиха подготовката си за двубоя на стадион „Христо Ботев“, който започва днес в 17:45 часа

Ботев Враца проведе последната си тренировка преди домакинския двубой срещу Левски. Футболистите получиха финалните указания от треньорския щаб, а фокусът на отбора вече е изцяло върху предстоящата среща.

Двубоят Ботев Враца – Левски ще се играе днес, 13 септември, от 17:45 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

От клуба призоваха привържениците да подкрепят отбора от трибуните, като билети за срещата се предлагат и онлайн.

„Последни детайли. Последни указания. Фокусът е само върху едно – мача“, написаха от Ботев Враца след заключителното занимание.

Предстоящият сблъсък се очаква с голям интерес, а домакините разчитат и на силна подкрепа от своите фенове.

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