Ботев Вр с подкрепа за Боби Михайлов и Любо Пенев

Скъпи приятели, Голямото футболно семейство на България преминава през тежък момент.

Искаме да изразим своята най-искрена и силна подкрепа към две икони на нашия спорт – Борислав Михайлов и Любослав Пенев.

Във Враца и в целия Северозапад ценим хората, които не се огъват пред бурите. Знаем, че животът, както и футболът, е битка. Днес двама от легендарното футболно поколение водят своите такива.

Изпращаме ви цялата сила и твърдост на Врачанския балкан. Бъдете здрави и не се предавайте!

