Ботев Вр с благодарност към поредно заведение

Продължаваме нашата поредица от благодарности към заведенията във Враца, които подкрепят Ботев Враца!

Третото, към което искаме да изкажем своята искрена признателност, е Ресторант „Елит“

Преди няколко месеца те подадоха ръка и до днес продължават да приемат нашите футболисти.

Някои помагат за двама, други с трима, трети с четирима играчи – броят няма значение.

Важно е, че всички те са част от нашето голямо семейство и вярват в каузата!

Благодарим ви за подкрепата!

